"Viata cotidiana": Expozitie de tablouri interbelice la Casa Darvas-La Roche din Oradea

Casa Darvas-La Roche expune o colectie noua de tablouri de mare valoare artistica, majoritatea provenind din perioada interbelica. Cele 28 lucrari expuse in mai multe incaperi ale casei sunt proprietatea familiei de colectionari Bohm si au fost aduse din Berlin si Budapesta.Vernisajul expozitiei intitulate "Viata cotidiana" va avea loc in 15 martie de la ora 15:00, in sala de receptie a Casei Darvas-La Roche, urmat de o supriza muzicala si un tur ghidat al expozitiei, cu participarea ... citește toată știrea