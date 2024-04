VIDEO - Mesajul lui Michael Flatley pentru oradeni inaintea show-ului Lord of the Dance de la Oradea

Oradea Arena va gazdui pe 23 mai un mega-show Lord of The Dance, in regia legendarului Michael Flatley, iar oradenii au ocazia sa vada celebrele dansuri irlandeze, dar si alte coregrafii spectaculoase, insotite de proiectii si efecte speciale.Pe scena care va fi amenajata in Oradea Arena vor urca 40 dintre cei mai spectaculosi tineri dansatori, alaturi de "veterani" ca Matt Smith si Cathal Keaney, in rolul "Lordului".Spectacolul Lord of The Dance - A lifetime of standing ovations este cu ... citește toată știrea