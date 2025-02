Viena, mai aproape de oradeni - Best of Strauss 2., la solicitarea publicului

Un program ce aduce Viena nu numai in inima Oradiei, ci si in inimile melomanilor, va avea loc duminica, 16 februarie, incepand de la ora 17.00, in sala festiva a Universitatii Crestine Partium.In urma recitalului din ianuarie, artistul oradean Thurzo Zoltan, la solicitarea publicului meloman, va repeta programul"Best of Strauss", ocazie cu care va interpreta transcriptiile personale pentru pian ale unor lucrari celebre compuse de Strauss jr. si Strauss sr. Evenimentul va avea loc duminica, ... citește toată știrea