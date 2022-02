Violonista de 16 ani pe scena Filarmonicii Oradea

Iubitorii de muzica simfonica sunt invitati joi, de la ora 19, la Medalion Beethoven, cu lucrari ale marelui titan, in interpretarea Orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea si a solistei invitate de doar 16 ani, Amira Abouzahra, la vioara. Concertul este condus de dirijorul Janko Zsolt.Programul serii include Concert pentru vioara si orchestra in Re major, op. 61, si Simfonia a VIII-a in Fa major, op.93, ambele lucrari facand parte din perioada de mijloc din creatia compozitorului, care este ... citeste toata stirea