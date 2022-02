Vrei sa afli ce stiu studentii de la Arte din Oradea? Isi deschid atelierele pentru toti curiosii

In vacanta intersemestriala a studentilor, Facultatea de Arte din Oradea va tine deschise usile atelierelor, pentru a arata curiosilor ce stiu face studentii care invata in Departamentul de Arte Vizuale. Inainte de pandemie, la Universitatea din Oradea, era o traditie ca studentii sa expuna lucrarile facute in primul semestru al anului universitar, cu denumirea "Ateliere deschise"."Sunt expuse lucrarile de semestru ale studentilor de la cele cinci programe de studiu licenta: Pictura, Grafica, ... citeste toata stirea