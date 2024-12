Vrei sa apari in filmul Ramon 2? Weekendul viitor se organizeaza casting pentru secventele care se vor turna la Oradea

Se cauta persoane care sa apara in filmul Ramon 2, care va fi turnat si la Oradea in perioada 10-25 ianuarie 2025. Agentia Connectcasting a anuntat pe pagina proprie ca este in cautare de persoane de orice varsta pentru a face figuratie simpla si speciala in secventele peliculei care se va filma in oras."Cautam persoane de toate varstele (inclusiv copii) pentru figuratie simpla si speciala, pentru filmul RAMON 2, care se va filma in Oradea in perioada 10-25 ianuarie 2025", a transmis agentia. ... citește toată știrea