"Warboy", cel mai nou film semnat de cineastul bihorean Marian Crisan, va putea fi vazut in cinematografele din Romania incepand din 17 noiembrie.La Oradea, este planuita pentru duminica, 19 noiembrie, de la ora 18, o proiectie speciala, in prezenta echipei. Oradenii care se vor duce in acea seara sa vada "Warboy" se vor intalni cu regizorul Marian Crisan si cu actorii Daniel Balis, Reginald Ammons, alaturi de actorii oradeni Eniko Kovacs, Petre Ghimbasan si Richard Balint. Acestia vor sta de ... citeste toata stirea