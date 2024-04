Waves Festival revine in Baile 1 Mai. Pe scena, DJ-ul de renume mondial Tujamo!

Waves Festival revine in Baile 1 Mai pentru a treia oara, in perioada 12-14 iulie 2024, aducand ritmurile verii si energia muzicii electronice cu prezenta mult asteptata a DJ-ului de renume mondial Tujamo, direct pe scena festivalului.Evenimentul va avea loc in inima statiunii Baile 1 Mai si promite o experienta muzicala de neuitat, absorband rafinamentul sonor intr-o atmosfera vibranta de vara.Originar din Germania, Tujamo si-a castigat rapid reputatia ca unul dintre cei mai talentati si ... citește toată știrea