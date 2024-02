We Will Rock You! Dan Helciug aduce la Noo'vo un concert tribut legendarei formatii Queen (VIDEO)

Fanii oradeni ai legendarei trupe Queen se pot bucura de cantece de colectie ca "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody", "I Want to Break Free" ori "Love of My Life", sambata seara, la Noo'vo Resto Lounge, in concertul "My Queen Tribute", adus de solistul Dan Helciug si formatia sa."My Queen Tribute" by Dan Helciug este un proiect romanesc de tip omagiu muzical, dedicat trupei britanice Queen si prezentat, de-a lungul anilor, in mai multe orase din tara. Inca de la lansare, din 2017, ... citește toată știrea