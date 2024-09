Wild Nature, la ERA Park Oradea. Vino sa explorezi o alta lume, cu realitate virtuala si augmentata!

Ati fi crezut vreodata ca prichindeii dvs. s-ar putea plimba cu elefantul sau dansa cu leul in Oradea? Ei, bine, in perioada urmatoare, va fi posibil, la ERA Park Oradea!Centrul comercial din Calea Aradului nr. 62 se transforma intr-un taram salbatic... digital, gazduind super expozitia interactiva "Wild Nature".Evenimentul va avea loc in perioada 13-22 septembrie, sub cupola mall-ului, unde tehnologia se va imbina perfect cu natura, oferind o aventura educativa si distractiva.Expozitia ... citește toată știrea