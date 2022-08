Zilele Culturii Maghiare Oradea - Parada Carelor Alegorice

Incepand de astazi, 19 august, in Piata Unirii si in Cetatea Oradea se desfasoara o noua editie a Zilelor Culturii Maghiare. Editia actuala cuprinde activitati dedicate intregii familii, cu muzica si dansuri traditionale, targ de mesteri populari si celebrele care alegorice.Parada carelor alegorice are loc duminica pe strazile Oradiei si va cuprinde 4 care: unul al oraselor Oradea si Debretin, coroana Sfantului Stefan, carul Teatrului National Maghiar si carul Centrului pentru Dezvoltarea ... citeste toata stirea