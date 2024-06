Ziua Mondiala Art Nouveau - Au scos in evidenta bijuteriile arhitecturale ale Oradiei

Sambata a fost o zi speciala pentru iubitorii de cultura. Oradea a sarbatorit apartenenta ei la reteaua Art Nouveau printr-o serie de evenimente care au pus in vedere unicitatea, eleganta si stilul bijuteriilor arhitecturale ale orasului.Editia 2024 s-a concentrat in jurul temei principale "Lumina", in toate formele ei: naturala, decorativa, functionala si chiar interactiva. Programul bogat si captivant s-a intins pe durata intregii zile de sambata, intre orele 10.00-22.00, iar participarea a ... citește toată știrea