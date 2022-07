13 iulie - Ziua Nationala a Contabilului Roman - "Traditie pentru viitor. Evoluam impreuna!"

Ajunsa in acest an la a XVIII-a editie, Ziua Nationala a Contabilului Roman este sarbatorita in mod unitar in toata tara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabila si practicantii acesteia il au in economie si societate. In Oradea, evenimentul va avea loc la Hotel Ramada, incepand cu ora 13.00.Miercuri - 13 iulie 2022, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) organizeaza, in Bucuresti si in cele 41 de ... citeste toata stirea