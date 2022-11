145 de ani de la nasterea poetului Ady Endre - Atelier pentru elevi, la Biblioteca

Elevi ai Colegiului National Mihai Eminescu au trecut pragul Bibliotecii Judetene Gheorghe Sincai marti, 22 noiembrie, cu ocazia implinirii a 145 de ani de la nasterea poetului maghiar Ady Endre.Poet si publicist maghiar, nascut la 22 noiembrie 1877 in localitatea Mecentiu (Salaj, azi in judetul Satu Mare), Ady Endre a fost considerat cel mai valoros poet maghiar al secolului XX.Ady Endre s-a distins prin credinta sa ferma in progres social si dezvoltare si prin explorarea, in poeziile sale, ... citeste toata stirea