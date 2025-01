20 de copaci au fost rontaiti pe malul Crisului Repede - Castorii, un pericol in Oradea

In ultimele luni, in Oradea, in zona Decebal-Iosia, vegetatia lemnoasa de pe malul Crisului Repede se confrunta cu o activitate alarmanta a castorilor. ABA Crisuri sustine ca mamiferele acvatice s-au inmultit excesiv.Aceste rozatoare, cunoscute pentru abilitatile lor de a construi baraje, au inceput sa doboare copacii aflati pe malul raului, amonte si aval de podul Carol I.Castorii, desi parte a ecosistemului natural, devin o problema atunci cand populatia lor creste necontrolat. Aceasta ... citește toată știrea