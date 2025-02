2024 - cel mai bun an pentru infrastructura rutiera din ultimii 35 de ani - Record al investitiilor in Bihor

In 2024, Consiliul Judetean Bihor a inregistrat cele mai mari investitii realizate in istoria institutiei, fiind, totodata, cel mai bun an pentru infrastructura rutiera din ultimii 35 de ani. Valoarea totala a proiectelor finalizate anul trecut se ridica la peste 340 milioane euro.Cu un portofoliu de proiecte in derulare in valoare de 4,4 miliarde de lei (peste 880 de milioane de euro) - cea mai mare suma administrata vreodata de Consiliul Judetean - 2024 este anul celor mai mari investitii ... citește toată știrea