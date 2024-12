22 de artisti si trupe autohtone vor canta in Piata Unirii - Orasul Faptelor Bune

Mihai Morar a dezvaluit astazi lista completa a artistilor care vor urca pe scena din Piata Unirii in cadrul editiei 2024 a Orasului Faptelor Bune, desfasurata intre 15 si 21 decembrie.Cei 22 de artisti si trupe autohtone care vor urca pe scena anul acesta sunt: Carla's Dreams, Andia, The Motans, Lidia Buble, Puya, Irina Rimes, Holograf, Nicole Cherry, Misha Miller, Raluka, Tania Turtureanu, Cabron, Jo, The Urs, Alexia, Spike, Iuliana Beregoi, Deti Iuga, AMI, Lora, Andrei Banuta si Andi. ... citește toată știrea