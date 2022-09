25 de morti si 79 de raniti, in accidente rutiere produse in Bihor

Desi statistica ne arata ca numarul si consecintele accidentelor rutiere sunt, in general, in scadere, dramele care se intampla pe drumurile publice ne cutremura de fiecare data. De aceea, politistii fac un apel la toti participantii la trafic sa circule cu respectarea legii, pentru ca doar asa toata lumea poate fi in siguranta.In perioada 1 ianuarie - 30 august 2022, in Bihor au fost inregistrate 261 de accidente, soldate cu decesul a 25 de persoane si ranirea grava a altor 79. Comparativ cu ... citeste toata stirea