30 de cupluri care au implinit 50 de ani de casnicie, au fost felicitate ieri in cadrul celei de-a treia editii din acest an a evenimentului "Nunta de aur". Festivitatea a avut loc in sala mare a Primariei Oradea, in prezenta seniorilor si a familiilor lor.La inceputul evenimentului, primarul Florin Birta le-a multumit participantilor. "Ati avut momente fericite, ati avut poate momente mai dificile, dar impreuna ati trecut peste toate; ati stiut sa va spuneti vorbe frumoase, sa fiti alaturi ... citeste toata stirea