Certificatele de nastere, de casatorie si de deces vor putea fi obtinute in sistem online, in urma implementarii proiectului "Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila".Potrivit Biroului de presa al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), termenul preconizat pentru operationalizarea proiectului-pilot este sfarsitul acestui an, urmand ca implementarea sa se finalizeze, la nivel national, cel mai tarziu la data de 24 septembrie 2024."Obiectivul general al proiectului ... citeste toata stirea