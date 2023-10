In luna octombrie are loc o serie de evenimente organizate de Episcopia Greco-Catolice de Oradea si dedicate comemorarii a 75 de ani de la scoaterea in afara legii a Bisericii Romane Unite in timpul regimului comunist, incepand cu anul 1948 (Decretul 358 din 1 decembrie 1948) si pana in 1989.Comemorarea a 75 de ani de la desfiintarea ilegala a Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, va fi marcata in Oradea, prin diverse initiative, dupa cum urmeaza: simpozionul international, ... citeste toata stirea