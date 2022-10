A fost presedintele Academiei Romane timp de opt ani - A decedat Eugen Simion

Academicianul Eugen Simion a murit, marti, la varsta de 89 de ani. Eugen Simion, fost presedinte al Academiei Romane, a fost critic si istoric literar.Eugen Simion a fost un critic si istoric literar, editor, eseist, profesor universitar si era membru titular al Academiei Romane. De altfel, el a condus in calitate de presedinte Academia Romana in perioada 1998 - 2006.Eugen Simion s-a nascut in Chiojdeanca, judetul Prahova, si s-a stins la Spitalul Elias, unde era internat din cauza unor ... citeste toata stirea