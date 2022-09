A murit fostul director OTL, Viorel Mircea Pop

Fostul director al societatii de transport local din Oradea, Viorel Mircea Pop, a incetat din viata, marti seara, la 64 de ani, dupa mai multi ani in care s-a luptat cu o boala incurabila.Nascut in 1958, la Oradea, Mircea Viorel Pop a absolvit Facultatea de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti in 1985 si si-a inceput cariera in judetul Galati, apoi a fost sef de atelier la SMA Cefa si inginer sef la SMA Sanmartin. Dupa 1990 a mai lucratca director de ... citeste toata stirea