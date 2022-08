A ramas blocata in apartament dupa ce a inchis accidental usa - Fetita salvata de pompieri

O fetita, in varsta de doi ani, a fost salvata, marti, de pompierii oradeni, dupa ce micuta a ramas blocata intr-un apartament situat pe strada Spartacus din municipiu.Potrivit mr. Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al ISU Bihor, marti, in jurul orei 18.00, o femeie a solicitat, prin Sistemul Unic 112, interventia echipajelor specializate pentru salvarea fiicei sale, care ramasese blocata in locuinta situata la etajul 2 al unui bloc de pe strada Spartacus din Oradea, micuta inchizand ... citeste toata stirea