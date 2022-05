A VIII-a editie a Targului Gaudeamus in Oradea - Expozitii si lansari de carte

Miercuri, 11 mai, in Piata Unirii, va avea loc deschiderea oficiala a celei de-a VIII-a editii a Targului Gaudeamus in Oradea. Peste 45 de expozanti de la cele mai importante edituri vor prezenta oradenilor o oferta extrem de diversificata, care nu a apucat sa fie prezentata si la alte evenimente.Targul este deschis zilnic, in perioada 11 - 15 mai, intre orele 10.00 si 21.00, iar accesul publicului este gratuit. Dintre reperele targului, amintim: 47 de expozanti, majoritatea fiind edituri ... citeste toata stirea