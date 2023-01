ABA Crisuri. Investitii pentru echipamente moderne - Colectarea deseurilor din ape

Administratia Bazinala de Apa Crisuri a obtinut finantare pentru implementarea unor sisteme moderne de colectare a deseurilor din raurile Barcau, Crisul Repede si Crisul Negru.In ultimii ani, poluarea cu deseuri plutitoare de tip PET-uri a crescut in bazinul hidrografic Crisuri. In majoritatea situatiilor, acest lucru se datoreaza faptului ca populatia depoziteaza gunoiul in albia majora, de unde, apoi, acesta este angrenat si transportat de viituri."Pentru a rezolva aceasta problema, am ... citeste toata stirea