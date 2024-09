ABA Crisuri - Lucrari de decolmatare pe Valea Nimaiesti

Administratia Bazinala de Apa Crisuri desfasoara lucrari de decolmatare pentru reducerea riscului de viituri in municipiul Beius.In parteneriat cu Primaria Beius, pe tronsonul cuprins intre podul rutier D76 si podul pietonal, angajatii ABA Crisuri desfasoara lucrari de decolmatare pe Valea Nimaiesti.Aluviunile depuse in albie au favorizat in ultimii ani extinderea vegetatiei acvatice si au redus adancimea apei. Decolmatarea cursului de apa si intretinerea digurilor sunt esentiale pentru ... citește toată știrea