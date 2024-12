ABA Crisuri se lauda cu cea mai moderna scara de pesti - Lucrari aproape finalizate

In aceasta primavara, in amonte si aval de podul Sf. Ladislau din Oradea, Administratia Bazinala de Apa Crisuri a demarat o investitie inedita pe malul drept al raului Crisul Repede.Lucrarile de amenajare se vor concretiza printr-o promenada ce va trece pe sub Podul Sf. Ladislau, legand actuala promenada de pe strada Emilian Mircea Chitul de strada Libertatii, pana la scarile din dreptul Palatului Levay. Astfel, pe malul drept, pe tronsonul situat amonte si aval de podul Sf.Ladislau, pe o ... citește toată știrea