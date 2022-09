ABA Crisuri. Verificari de toamna - Lucrarile de aparare impotriva inundatiilor, bine intretinute

Experti din Romania si Ungaria au finalizat joi, 8 septembrie, prima verificare din acest an asupra modului in care s-au comportat lucrarile de aparare impotriva inundatiilor in perioada octombrie 2021- septembrie 2022."Prin verificarile de toamna romano-ungare, ne asiguram ca lucrarile de aparare impotriva inundatiilor sunt bine intretinute", transmit reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Crisuri.Concluzia expertilor din cele doua tari este ca lucrarile din bazinele hidrografice ... citeste toata stirea