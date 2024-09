Acces dificil la traseele turistice din Defileul Crisului Repede - Avertisment Salvamont

In urma avansarii lucrarilor in vederea electrificarii caii ferate Oradea - Cluj, amenajarile au ajuns si pe sectorul Defileului Crisului Repede intre Vadu Crisului - Suncuius.Accesul la traseele turistice, la traseele de via ferrata si la cele de catarat este dificil in aceasta perioada, din cauza lucrarilor la calea ferata din Defileul Crisului Repede, avertizeaza Salvamont Bihor. Potrivit salvamontistilor, lucrarile de electrificare a caii ferate Oradea-Cluj au ajuns si pe sectorul ... citește toată știrea