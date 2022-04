Accident feroviar la Diosig - Un vagon dintr-un tren privat de marfa s-a rasturnat, iar alte doua au deraiat

Un vagon dintr-un tren privat de marfa s-a rasturnat, iar alte doua au deraiat in timpul manevrei efectuate in halta Diosig, a anuntat marti compania CFR SA.Potrivit unui comunicat al CFR SA, trenul privat de marfa, care apartine operatorului privat Cargo Trans Vagon, are in compunere 12 vagoane goale, iar in timpul manevrei trenului, de la linia 4 la linia 2 din halta Diosig, un vagon s-a rasturnat, iar alte doua au deraiat.Pentru mentinerea continuitatii transportului feroviar de calatori, ... citeste toata stirea