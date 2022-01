Accident grav pe DN79 - Una dintre victime, transportata cu elicopterul SMURD la spital

Trei persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier produs pe DN76, in Draganesti. In urma impactului dintre doua autoturisme, una dintre victime a ramas incarcerata, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru evacuarea acesteia.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat, prin Sistemul Unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 79, pe raza localitatii Draganesti, eveniment in care au fost implicate trei persoane ... citeste toata stirea