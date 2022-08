Accident pe strada Marin Preda - Doua persoane prinse sub daramaturi

Doua persoane au fost surprinse vineri, 26 august 2022, de o surpare de pamant, in Oradea, pe str. Marin Preda. O persoana a fost scoasa constienta, i s-a acordat primul ajutor si a fost trimisa la spital, cealalta a fost evacuata de sub daramaturi la ora 15.35, medicul SMURD declarand decesul acesteia.La fata locului actionau, in jurul orei 14.00, 16 pompieri militari cu o autospeciala de descarcerare grea, doua autospeciale de interventie cu modul de descarcerare, o autospeciala de prima ... citeste toata stirea