Actiuni preventive desfasurate in scoli de politistii bihoreni - "Impreuna pentru un Internet mai bun"

In contextul Zilei Sigurantei pe Internet* (Safer Internet Day), sarbatorita, in acest an, la 7 februarie, politistii de prevenire bihoreni au organizat o serie de actiuni in comunitate.Astfel, politistii de prevenire au derulat intalniri cu peste 100 de copii,cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, de la patru institutii de invatamantdin municipiul Oradea, respectiv de la Liceul Ortodox "Roman Ciorogariu", de la Colegiul National "Mihai Eminescu", Colegiul National "Iosif Vulcan" si de la ... citeste toata stirea