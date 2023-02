ADLO in 2022: anul cu cele mai mari investitii - Peste 810 milioane de euro atrase

Pentru Agentia de Dezvoltare Locala Oradea (ADLO), care administreaza parcurile industriale din Oradea si din judetul Bihor, anul 2022 a insemnat atragerea celor mai mari investitii de pana acum - 160 milioane euro in parcurile industriale, respectiv 650 milioane euro in zona fostului CET II, de pe strada Ogorului."Am avut negocieri in cadrul Primariei Oradea si am reusit sa mai achizitionam un teren suplimentar pentru extinderea Parcului Industrial IV, de la 6,5 hectare cu inca 20 de hectare ... citeste toata stirea