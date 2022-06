Adolescent injunghiat in gat de un alt minor - Agresorul, un baiat de 16 ani din Oradea, a fost retinut

Un adolescent din Oradea a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce, in urma unui conflict spontan avut tot cu un adolescent, a fost taiat cu un briceag in zona gatului. Victima a fost operata, agresorul retinut.Potrivit informatiilor transmise de comisarul sef Alina Farcuta, purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, miercuri, 22 iunie, la ora 20.18, IPJ Bihor a fost sesizat prin 112 ca intr-un parc de pe strada Agricultorilor din municipiul Oradea, a avut loc o altercatie in urma careia o persoana ... citeste toata stirea