Adolescent salvat de pompieri, in Salard

Un adolescent a avut nevoie de ajutorul pompierilor militari din cadrul Garzii de Interventie Salard, dupa ce a s-a taiat cu un motoferestrau in timp ce se afla intr-o zona greu accesibila.Potrivit informatiilor transmise de lt. Col. Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al ISU Bihor, duminica, in jurul orei 12.55, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unui baiat, in varsta de 15 ani, care se taiase la piciorul stang cu un motoferastrau, ... citește toată știrea