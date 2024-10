Adversar din Kazahstan pentru bihoreanul Szucs Istvan, in primul tur al Campionatului Mondial de Box pentru Tineret din Muntenegru

Pugilistul bihorean al clubului Basti Box Salonta, Szucs Istvan, va lupta zilele acestea cu reprezentantul Kazahstanului in primul tur al Campionatului Mondial de Box pentru Tineret, competitie care are loc in Muntenegru, la Budva. Istvan evolueaza la categoria 75 kg si face parte din lotul Romaniei, care cuprinde 21 de sportivi. In total, competitia reuneste 660 de tineri pugilisti din 88 de tari.Pugilistul bihorean al clubului Basti Box Salonta Szucs Istvan, care va evolua in cadrul ... citește toată știrea