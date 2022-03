Aeroportul Oradea - Incep lucrarile la Terminalul cargo

In luna aprilie demareaza lucrarile la terminalul cargo de la Aeroportul Oradea. Conform graficului de executie, in perioada 2 - 15 mai se va realiza racordul dintre pista aeroportului si noua cale de rulare destinata accesului aeronavelor la platforma terminalului.Avand in vedere ca nu este permisa operarea zborurilor cand se efectueaza lucrari in zona de siguranta, traficul aerian va fi inchis in perioada 2-15 mai. Pasagerilor care au bilete achizitionate le vor fi oferite optiuni de catre ... citeste toata stirea