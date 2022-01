La finele saptamanii trecute, Oradea s-a imbracat intr-o frumoasa "haina" alba, spre bucuria copiilor, care au devenit personaje principale in cea mai frumoasa poveste de iarna.Stratul generos de zapada, care s-a asternut zilele acestea peste orasul de pe Crisul Repede, dar si in unele localitati din judet, a fost un bun prilej pentru cei mici sa iasa afara la o bulgareala sau sa-si incerce "talentul" in a crea cel mai reusit om de zapada. Intreg orasul s-a umplut ieri de oameni de zapada, ... citeste toata stirea