Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Esiplea, a aprobat, in cadrul sedintei de luni, 10 ianuarie, noi masuri care se impun in domeniile HoReCa, cultural si de divertisment, in localitatile din Bihor, in functie de incidenta cazurilor Covid-19.Conform noii Hotarari, adoptata in baza analizei Directiei de Sanatate Publica Bihor (DSP), se aplica restrictii in 37 de localitati cu incidenta mai mare de un caz si mai mica de 3 cazuri la 1.000 ... citeste toata stirea