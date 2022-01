Campania "Plateste impozitul online si castiga o zi de distractie la Aquapark Nymphaea" - ajunsa la a VI-a editie, continua si in anul 2022. Campania se desfasoara in perioada 13 ianuarie - 31 martie, prima extragere urmand sa aiba loc in data de 21 ianuarie.Primaria Oradea va premia, si anul acesta, persoanele si firmele care vor plati online taxele si impozitele datorate pe anul 2022 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher constand intr-un bilet de ... citeste toata stirea