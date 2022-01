In sedinta ordinara de miercuri, 26 ianuarie, Consiliul Judetean Bihor a aprobat un proiect de hotarare pentru implementarea unui sistem de management al flotei auto la institutiile din subordine si la intreprinderile publice unde Consiliul Judetean Bihor are calitatea de autoritate tutelara."In prezent, tehnologia de localizare automata este folosita pentru a monitoriza vehiculele aparatului propriu al Consiliului Judetean Bihor. Datele sunt transmise in timp real prin utilizarea unor ... citeste toata stirea