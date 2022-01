Una dintre cele mai importante investitii in materie de transporturi din Oradea, centru de transport intermodal, a intrat in linie dreapta. Consilierii locali au aprobat, joi, noii indicatori tehnico-economici actualizati la faza de proiect tehnic.Dupa ce anul trecut s-a aprobat studiul de fezabilitate, Consiliul Local a aprobat in sedinta de joi noii indicatori tehnico-economici actualizati la faza de proiect tehnic (PT) pentru "Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate ... citeste toata stirea