Ambasadorul Germaniei in Romania, E.S. Peer Gebauer, aflat intr-o vizita in judetul Bihor, s-a intalnit ieri, 31 ianuarie, cu primarul Oradiei, Florin Birta, si cu presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan.In cadrul intalnirii care a avut loc la Primaria Oradea, edilul municipiului a vorbit despre dezvoltarea Oradiei din ultimii ani si despre progresele inregistrate datorita banilor europeni care au adus imbunatatiri considerabile in toate domeniile."Am pus accentul pe ... citeste toata stirea