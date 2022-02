In unele judete din Romania, in ultimii doi ani, rata mortalitatii copiilor de sub un an (11,1 la mie) a fost de 5 ori mai mare decat cea din Bucuresti. Nici Bihorul nu sta foarte bine cu o rata de 6,7 la mia de nou-nascuti.Cu toate ca rata mortalitatii infantile este in usoara scadere in ceea ce priveste media pe tara, de la 5,8 la mie in 2019 la 5,6 la mia de copii nascuti vii, in 2020, disparitatile dintre judete sunt mari: in judetul Satu Mare, rata mortalitatii copiilor sub un an (11,1 ... citeste toata stirea