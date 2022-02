Vremea va fi destul de calda, in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi variabile, dar in general pozitive, iar in majoritatea regiunilor vor fi precipitatii moderate aproape zilnic, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 7-20 februarie 2022.Temporar vor fi precipitatii moderate cantitativ la inceputul intervalului de prognoza si din nou, in general slabe si pe arii relativ restranse, aproape in fiecare zi, dupa data de 11 februarie.In prima ... citeste toata stirea