Mica statuie a Evei Heyman din Parcul Nicolae Balcescu, un monument delicat din Oradea, devine periodic tinta unor glume proaste. Din pura ignoranta si fara niciun gram de spirit civic, autorii imbraca statuia in haine, ii pun pe cap coroane mortuare sau crengi rupte in brate si pe soclu.Cat de nesimtit poate fi acel cineva care i-a pus pe cap statuii o coroana funerara depusa cu ceva vreme in urma langa monument?! Alt trecator, poate impresionat de povestea fetitei deporate in lagarul de la ... citeste toata stirea