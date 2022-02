In urma verificarilor din teren privind starea de salubrizare a cursurilor de apa, pe Canalul Colector-Crisul Negru, in zona podului rutier DJ 797, s-au constatat depozite de deseuri. Pe ambele maluri, pe o lungime de 500 de metri, ambalaje, PET-uri, anvelope si alte tipuri de mase plastice zac abandonate.Avand in vedere gravitatea situatiei, precum si obligatiile legale, Primariile Girisu de Cris, Toboliu si Sannicolau Roman au fost instiintate in vederea eliminarii deseurilor in cel mai ... citeste toata stirea