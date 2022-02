In fiecare an, in data de 11 februarie, se sarbatoreste Ziua Europeana a Numarului Unic 112.In anul 2021, la nivelul dispeceratului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" Bihor au fost primite, prin Numarul Unic 112, aproximativ 100 de apeluri de urgenta pe zi (un apel la 14 de minute). Numarul Unic 112 poate fi apelat gratuit din toate retelele de telefonie fixa sau mobila, atunci cand este periclitata viata, integritatea ori sanatatea cetateanului, ordinea publica, ... citeste toata stirea